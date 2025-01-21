"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Акрона до 19800,54 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Акрона" с 19983,07 руб. до 19800,54 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 12% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

Дисконт-поправка на риски инвестиций по-прежнему составляет 5%.

"Акрон" в 2024 году снизил производство удобрений на 7%, до 6,641 млн тонн, - отмечают эксперты. - Общий выпуск товарной продукции остался примерно на уровне предыдущего года и составил 8,385 млн тонн. Фактические данные за 2024 год превысили наши ожидания в 8 млн тонн. Мы закладываем в оценки справедливой стоимости компании рост производства товарной продукции до 9,3 млн тонн. С учетом снижения расчетного курса российской валюты, среднесрочные и долгосрочные прогнозы выручки компании были повышены".

Однако размещение в IV квартале 2024 года рублевых облигаций с плавающей ставкой купона на сумму 23,5 млрд рублей привело к пересмотру аналитиками "АКБФ" кратко- и среднесрочных прогнозов рентабельности компании. Прогноз EBITDA по итогам 2024 года снижен с 66,8 млрд руб. до 61,9 млрд руб., но влияние роста долговой нагрузки остается ограниченным благодаря сохранению соотношения чистого долга к EBITDA на уровне 1,7х.

"Прогноз EBITDA на 2025 год повышен с 71,5 млрд руб. до 77,08 млрд руб. на фоне восстановления стоимости "корзины" продаж до уровня декабря 2023 года, - указывают стратеги инвесткомпании. - Прогноз чистой прибыли по итогам 2024 и 2025 годов составляет 32,8 млрд руб. и 42,1 млрд руб. соответственно. С учетом дивидендной политики и отсутствия комментариев менеджмента относительно выплат, прогноз дивидендов по итогам 2024 года снижен с 460 руб. до 270 руб. Рыночная оценка дивидендов составляет порядка 280 руб. Прогноз дивидендов на 2025 год увеличен до 340 руб.".

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