S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5940-6050п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 может колебаться на торгах во вторник в диапазоне 5940-6050 пунктов при высоком уровне волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Раимжан Байтерек.

"Основным драйвером для рынка в ходе предстоящей сессии станут новости о первых решениях Дональда Трампа на посту президента США, - отмечает эксперт. - В экономическом календаре будут преобладать корпоративные новости, значимые макроэкономические релизы на сегодня не запланированы. Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют небольшой рост. Площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе. На предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности на фоне ожиданий решений Трампа. Баланс рисков оцениваем как умеренно позитивный с учетом относительно сдержанных первых шагов нового президента. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5940-6050 пунктов".

По оценке аналитика, техническая картина изменилась в пользу "быков": "S&P 500 продвинулся выше 50-дневной скользящей средней и верхней границы равноудаленного коррекционного канала, завершив минувшую неделю на уровне 6000 пунктов. Доля компонентов, находящихся выше своих 50-дневных средних, расширилась с 16% до 40%. Положительным моментом стала опережающая динамика равновзвешенного индекса, подтверждающая расширение ралли. Индикатор RSI указывает на то, что инициатива была перехвачена покупателями. Для закрепления преимущества "быкам" необходимо удержать уровень 5780 пунктов".

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