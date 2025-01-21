"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 300 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,35%, стоп-приказ: 267,8 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Банк отчитался по РПБУ о рекордных чистых процентных доходах (244,5 млрд рублей за декабрь 2024 года), отмечают аналитики. По их оценке, акции котируются за 0,9 капитала при рентабельности капитала 23,4%.

"С технической точки зрения котировки преодолели уровень сопротивления сентября 2024 года (273,94 руб.), закрепление выше которого формирует сигналы к развитию восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 267,8 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76", - указывают в "Финаме".

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