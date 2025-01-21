Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Акрона на уровне "продавать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "Акрона" на уровне "продавать" и целевую цену - 12100 руб. за штуку, сообщается в обзоре.

"Акрон" опубликовал операционные результаты за 2024 год, - пишет аналитик Дмитрий Смолин. - Производство удобрений сократилось на 7% г/г до 6,6 млн т. При этом общий выпуск товарной продукции остался примерно на уровне предыдущего года - 8,4 млн т. Причина сокращения - ремонт и модернизация агрегатов аммиака. С учетом проведенных работ, роста мощностей и меньшего объема ремонтов "Акрон" планирует произвести в 2025 году около 9 млн т товарной продукции (+7% г/г). Мы оцениваем операционные результаты компании как нейтральные. Ее бумаги остаются непривлекательными для инвесторов в силу низкой ликвидности и высокой оценки (торгуются с 50%-ной премией к "ФосАгро")".

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