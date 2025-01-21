Индекс Мосбиржи проведет торги вторника в диапазоне 2870-2940п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2870-2940 пунктов во вторник, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы считаем, что повышенная волатильность на рынке акций, отчасти заложившемся на позитивные геополитические новости, с волнами фиксации прибыли в "фишках", могут наблюдаться и во вторник. Индекс Мосбиржи может двигаться в течение дня в достаточно широком диапазоне - целевой на торговую сессию видим зону 2870-2940 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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