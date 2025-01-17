"Ренессанс Капитал" пересмотрел прогноз среднего курса рубля на 2025г cо 104,5 руб./$1 до 106,5 руб./$1

Показатель 2025г 2026г ВВП РФ 1,7 1,6 Инфляция, % на конец года 6,5 4,8 Ключевая ставка, % конец года 16 12 Руб./$1 в среднем за год 106,5 112 Руб./$1 на конец года 110 115 Руб./юань в среднем за год 14,6 15,4 Руб./юань на конец года 15,1 16

"Ренессанс Капитал" пересмотрел базовый прогноз среднего курса рубля на 2025 год cо 104,5 руб./$1 до 106,5 руб./$1, говорится в обзоре инвесткомпании. Базовый прогноз экспертов предполагает, что цены на российскую нефть будут в среднем находиться на уровне $65 за баррель. "Хотя в среднесрочном периоде последние санкции, как мы полагаем, не приведут к системному изменению объемов экспортной выручки, в ближайшие месяцы существует значимые риски, связанные со снижением объемов или перебоями в ее получении. Потенциальные перебои с поставками и/или расчетами могут привести к существенному росту волатильности курса рубля ", - отмечают они. Экономисты "Ренессанс Капитала" ожидают замедления темпов роста ВВП РФ до 1,7% и снижения инфляции до 6,5% в 2025 году (ранее: 1,5% и 6,2%). По их мнению, это близко к сценарию, который можно охарактеризовать как "мягкая посадка" экономики. Ожидания по инфляции пересмотрены с учетом меньшего замедления экономической активности, более слабого курса рубля, а также переоценки перспектив урожая и последствий тарифных решений. По мнению экспертов, пик ключевой ставки уже достигнут с вероятностью порядка 75-80%, и Банк России начнет снижать ее во втором квартале 2025 года (апрель или июнь): уровень ставки составит 16% на конец 2025 года. В 2026 году эксперты прогнозируют рост российской экономики на 1,6%, а инфляцию на уровне 4,8%. Макропрогноз "Ренессанс Капитала":Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.