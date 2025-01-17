"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент опубликовал операционные результаты за 2024 год. Они близки к значениям предыдущего года и нашим прогнозам. Добыча углеводородов выросла, а динамика продаж смешанная. На результаты оказывают давление санкционные ограничения против ключевых проектов и флота, - пишут эксперты в комментарии. - У "НОВАТЭКа" высокий потенциал роста объемов добычи и реализации, его можно будет реализовать через перспективные проекты, которые тоже находятся под санкциями. Подтверждаем позитивный взгляд на акции компании".

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