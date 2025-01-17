Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5910-5970п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5910-5970 пунктов на торгах в пятницу, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют нейтральную динамику. На предстоящую сессию мы прогнозируем низкий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, поскольку выходящие макроданные не должны оказать существенного влияния на ход торгов, а публикаций отчетов крупных компаний не запланировано. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5910-5970 пунктов", - пишет эксперт в обзоре.

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