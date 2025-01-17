"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции X5 с целью 3940 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целью 3940 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"В условиях высокой инфляционной среды и неопределенности в экономике компании ритейла представляют особый интерес для инвесторов в качестве защитных активов. X5 выступает лидером данного сектора и уже сформировал устойчивую экономическую базу для генерирования стабильных дивидендов, - указывают эксперты. - По нашему мнению, эмитент продолжит устойчивое развитие бизнеса, оставаясь лидером сектора. Ожидаемая выплата накопленного дивиденда за предыдущие периоды в 2025 году может сформировать дополнительный интерес инвесторов, ориентированных на дивиденды".

Отмечают аналитики сервиса и возможные риски:

- Рост расходов на персонал в результате дефицита рабочей силы.

- Увеличение себестоимости продаж на фоне высокой инфляции, рост обслуживания долга на фоне высокой ключевой ставки.

- Замедление темпов наращивания выручки из-за замедления экспансии торговых площадей.

- Навес продаж со стороны инвесторов, которые купили акции на внешнем контуре, перевели в российскую юрисдикцию и могут перейти к продажам, удерживая цену акций от их роста.

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