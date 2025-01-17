"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1450 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1450 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,17%, стоп-приказ: 1220 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Представители эмитента заявили, что не будут менять дивидендную политику, при этом изменениям может быть подвержена инвестиционная программа в случае сохранения высоких ставок, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена закрепляется выше линии сопротивления что говорит о развороте тренда. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1220 руб. риск на портфель составит 0,38%", - указывают в "Финаме".

"Северсталь" - российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область), вторым по величине сталелитейным комбинатом России. Компания состоит из дивизионов "Северсталь Российская Сталь" и "Северсталь Ресурс".

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