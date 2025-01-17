"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 331 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера.

"Самый крупный банк России отчитался за декабрь и весь 2024 год по РСБУ. За год рентабельность капитала составила 23,4%, оказавшись выше предварительных ожиданий менеджмента (22% по итогам года). Совокупная выручка за год, по нашим расчетам, составила 3,6 трлн рублей (+6%). В целом показатели эмитента растут умеренными темпами. Учитывая сильную позицию компании в банковском секторе, рекомендуем покупать ее акции с целевой ценой 331 рубль", - отмечают эксперты.

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