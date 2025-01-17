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17 января 2025 года 11:37
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Henderson с целью 730 руб
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Henderson с целевой ценой 730 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 13% от текущих уровней, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. "Мы позитивно оцениваем перспективы финансовых показателей компании, так как она стала бенефициаром ухода из России мировых брендов одежды, особенно классического офисного стиля, и в связи с низкой конкуренцией расширяет присутствие на внутреннем рынке, - пишет эксперт. - Henderson также активно развивает онлайн-продажи, хотя раскрытых данных по ним недостаточно, чтобы делать окончательные выводы. Компания стала первым fashion-ретейлером на Московской бирже, что дает ей преимущество в качестве цели диверсификации инвестиционного портфеля". Аналитик прогнозирует, что в текущем году Henderson продолжит наращивать выручку, темп этого роста на фоне эффекта высокой базы замедлится до 20-22% г/г. Рентабельность чистой прибыли будет в районе 20%, EBITDA поднимется примерно на 24% на фоне увеличения эффективности (ROE). "Низкая долговая нагрузка позволит компании и далее выплачивать дивиденды, что послужит дополнительным фактором инвестиционной привлекательности ее ценных бумаг, - прогнозирует Чернов. - Рекомендую покупать акции Henderson с таргетом в 730 руб., что предполагает потенциал роста 13% от текущей цены". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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