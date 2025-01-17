Цена нефти может временно закрепиться на уровнях выше $81/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Цена нефти может временно закрепиться на уровнях выше $81 за баррель Brent, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть в четверг умеренно снижались, - отмечают аналитики банка. - Такую динамику котировки показывали на фоне новостей о шагах по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и после выхода слабых данных по розничным продажам в США. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $81,5/барр. Неожиданно сильные утренние цифры по экономике Китая играют на стороне сырьевого рынка, и нефтяные цены, вероятно, на время закрепятся выше отметок в $81/барр.".

В свою очередь, рубль в четверг тяготел к небольшому укреплению. По мнению экспертов, принципиально значимых для валютного рынка событий пока нет. В пятницу курс CNY/RUB находится у 13,94 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом до появления дальнейших геополитических новостей курс может остаться в диапазоне 13,85-14,00 руб./юань, допускают в банке.

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