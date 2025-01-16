"Альфа-банк" открыл торговую идею: покупать акции Диасофта с целью 4990 руб

"Альфа-банк" открыл торговую идею: покупать акции "Диасофта" с целевой ценой 4990 руб. за штуку и горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не выше 4420 руб., потенциальная доходность: до 12,9%, стоп-приказ: 4184,50 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В акциях компании "Диасофт" сложились благоприятные условия для роста, - отмечает аналитик Алан Казиев. - После значительного повышения котировок в декабре, акции компании вошли в фазу консолидации. Это состояние обычно предшествует новому движению, и, как показывает практика, выход из консолидации часто происходит в направлении уже установленного тренда. В данном случае, мы можем ожидать, что акции "Диасофт" продолжат свой рост, что может быть связано как с общими рыночными тенденциями, так и с внутренними факторами, такими как финансовые результаты компании или ее стратегические инициативы".

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