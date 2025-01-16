"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "НоваБев Групп" на фоне слабой операционной отчетности эмитента, сообщается в материале аналитиков брокера.

Производитель алкогольной продукции и владелец сети магазинов "ВинЛаб" опубликовал слабые операционные результаты по итогам четвертого квартала и всего 2024 года, констатируют эксперты.

"Снижение операционных показателей ускорилось, при этом сеть "ВинЛаб" продолжает расти. В 2024 году компания перевыполнила план по открытиям новых магазинов и довела их общее количество до 2041 штуки к концу года. Сопоставимые продажи сети в 2024 году составили около 11%, что, по нашим оценкам, указывает на небольшой отток трафика покупателей", - отмечают аналитики.

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