Вероятно движение S&P 500 в диапазоне 5920-6020п в четверг - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5920-6020 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

"Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают положительную динамику. Ралли сохраняет потенциал для продолжения. Ключевым драйвером роста способны стать сильные финансовые отчеты крупных банков и TSMC. Прогнозируем средний уровень волатильности при позитивном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5920-6020 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

"S&P 500 продемонстрировал рост до 50-дневной скользящей средней, завершив сессию в среду чуть выше 20-дневной скользящей. Несмотря на то что равновзвешенный индекс отставал от бенчмарка, доля компонентов, находящихся выше своих 50-дневных средних, расширилась с 24% до 30%. Техническая картина с начала недели заметно улучшилась, - указывает Альмаганбетов в материале инвесткомпании. - Ближайшая цель "быков" находится в области 6000-6020 пунктов. По нашему мнению, бенчмарк останется предрасположенным к коррекции, пока находится под отметкой 6000 пунктов, поэтому считаем, что ее пробой будет иметь важные последствия".

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