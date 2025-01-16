"АКБФ" повысил прогнозную цену акций КАМАЗа до 187,49 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" со 177 рублей до 187,49 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 56% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Оценка учитывает 10%-ную поправку на нерыночные отраслевые и корпоративные риски, указывают они.

"С учетом наших сравнительно консервативных прогнозов динамики ВВП РФ в 2025 году мы повысили прогноз прироста продаж "КАМАЗа", но лишь до 5% г/г. В ноябре 2024 года на фоне ухудшения условий ведения бизнеса из-за роста ключевой ставки и налоговых новаций оценка EBITDA компании была пересмотрена. Теперь прогнозируем EBITDA по итогам 2024 года на уровне 33,6 млрд руб. (против 33,1 млрд руб. ранее), а на 2025 год - 30,2 млрд руб. (против 26,2 млрд руб. ранее), - отмечают эксперты в обзоре. - Прогноз чистой прибыли эмитента на 2024 год составляет 2,6 млрд руб., а дивидендные выплаты ожидаются на уровне 0,55 руб./ао (против 2,5 млрд руб. и 0,5 руб./ао ранее)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.