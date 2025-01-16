"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 750 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 45%, стоп-приказ: 450 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Общие отгрузки компании за 2024 год составили 16,2 млн декалитров, снизившись на 4,2% по сравнению с прошлым годом. Отгрузки собственной продукции сократились на 4% до 12,8 млн декалитров, отмечают аналитики.

Продажи партнерских импортных брендов снизились на 4,8% до 3,4 млн декалитров.

Количество магазинов "ВинЛаб" достигло 2041. Объем продаж вырос на 27,5%, трафик - на 11,2%, средний чек - на 14,6%. Без учета органического роста сопоставимые продажи увеличились на 11%, отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения цена оттолкнулась от сильного уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 450 руб. риск на портфель составит 0,65%", - указывают в "Финаме".

"НоваБев Групп" (до 2023 года "Белуга Групп") - лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также один из ведущих импортеров крепкого алкоголя в России, 75% продаж приходится на собственные бренды.

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