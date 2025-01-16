Рынок справедливо оценивает акции Аэрофлота - "Газпромбанк Инвестиции"

Российский рынок в настоящее время справедливо оценивает акции "Аэрофлота", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент продолжает демонстрировать хорошие операционные результаты в декабре и в целом по 2024 году, что свидетельствует о качественной работе менеджмента в текущих экономических условиях. Однако, исходя из значения текущих котировок акций, мы считаем, что рынок справедливо оценивает бумаги компании", - пишут эксперты в комментарии.

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