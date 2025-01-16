Китайский Новый год может поддержать спрос на золото - "Финам"

Китайский Новый год может поддержать спрос на золото, технически возможен выхода котировок драгметалла к отметке $2720 за тройскую унцию, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Николай Дудченко.

"Цена на золото на торговой сессии в среду выросла на 0,7%. В настоящее время торги ведутся вблизи $2700 за тройскую унцию. World Gold Council в среду представил свой update ситуации на китайском рынке золота. На ближайшую перспективу ожидается рост спроса на ювелирные украшения в Поднебесной из-за празднования китайского Нового года с 28.01 по 04.02. Также ожидается рост инвестиционного спроса на фоне снижения доходности государственных облигаций и ослабления китайской национальной валюты. Технически мы продолжаем ожидать выхода цены к отметке $2720 за тройскую унцию, где находится сильный уровень сопротивления", - пишет эксперт в обзоре.

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