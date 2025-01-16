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16 января 2025 года 12:46
Китайский Новый год может поддержать спрос на золото - "Финам"
Китайский Новый год может поддержать спрос на золото, технически возможен выхода котировок драгметалла к отметке $2720 за тройскую унцию, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Николай Дудченко. "Цена на золото на торговой сессии в среду выросла на 0,7%. В настоящее время торги ведутся вблизи $2700 за тройскую унцию. World Gold Council в среду представил свой update ситуации на китайском рынке золота. На ближайшую перспективу ожидается рост спроса на ювелирные украшения в Поднебесной из-за празднования китайского Нового года с 28.01 по 04.02. Также ожидается рост инвестиционного спроса на фоне снижения доходности государственных облигаций и ослабления китайской национальной валюты. Технически мы продолжаем ожидать выхода цены к отметке $2720 за тройскую унцию, где находится сильный уровень сопротивления", - пишет эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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