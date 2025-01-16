"Финам" рекомендует держать акции Entergy с прогнозной ценой $76,8

"Финам" рекомендует держать акции Entergy с прогнозной стоимостью $76,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 1% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Недавно эмитент провел дробление акций в пропорции 2 к 1, однако с момента нашего прошлого обзора фундаментальных изменений в инвестиционном кейсе компании не произошло. Руководство Entergy сохраняет оптимистичный прогноз по росту финансовых показателей в ближайшие годы, основываясь на увеличении энергопотребления со стороны промышленных потребителей. Кроме того, благоприятная регуляторная среда будет способствовать успешной реализации ее крупной инвестпрограммы, - пишет эксперт инвесткомпании. - На наш взгляд, указанные позитивные факторы уже отражены в текущей рыночной стоимости акций Entergy, и на данный момент бумаги компании справедливо оценены рынком".

Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи и Техас. Клиентская база превышает три миллиона человек.

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