Сохраняются риски снижения цены нефти к уровню $80/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Сохраняются риски снижения цены нефти к уровню $80 за баррель Brent, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены в среду резко выросли. Поддержку котировкам в первую очередь оказывало ослабление доллара после выхода инфляции в США. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $82,3/барр., - отмечают аналитики. - Новости о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке пока не привели к заметному давлению на рынке нефти, но риски возврата котировок в сторону $80/барр. все же сохраняются".

Рубль смог в среду умеренно укрепиться. По мнению экспертов банка, временную поддержку российской валюте оказал переход ЦБ на более высокие объемы продаж юаней. В четверг курс CNY/RUB находится у 13,91 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В целом курс пока может задержаться вблизи 13,85-13,95 руб./юань, полагают в банке.

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