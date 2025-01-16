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16 января 2025 года 11:46

Сохраняются риски снижения цены нефти к уровню $80/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Сохраняются риски снижения цены нефти к уровню $80 за баррель Brent, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены в среду резко выросли. Поддержку котировкам в первую очередь оказывало ослабление доллара после выхода инфляции в США. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $82,3/барр., - отмечают аналитики. - Новости о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке пока не привели к заметному давлению на рынке нефти, но риски возврата котировок в сторону $80/барр. все же сохраняются".

Рубль смог в среду умеренно укрепиться. По мнению экспертов банка, временную поддержку российской валюте оказал переход ЦБ на более высокие объемы продаж юаней. В четверг курс CNY/RUB находится у 13,91 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В целом курс пока может задержаться вблизи 13,85-13,95 руб./юань, полагают в банке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


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