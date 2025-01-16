Инвесторам стоит присмотреться к акциям нефтяных компаний - "Алор Брокер"

Инвесторам стоит присмотреться к акциям нефтяных компаний, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"В четверг с утра нефть Brent стоит около $82/барр. и намеривается пробить вверх боковик $80-82/барр. Если это произойдет, то нефти будет открыта техническая дорога на рост еще примерно на 5 долларов, - прогнозирует эксперт. - В таком случае с большой вероятностью отечественные нефтяники компенсируют ростом цены выпадающие доходы от возможного снижения физических объемов поставок. Если же нефть пробьет боковик вниз, то это можно будет трактовать как урегулирование санкционных проблем и нахождение путей обхода ограничений. На основе этих размышлений мы советуем присмотреться к акциям нефтяных компаний, хорошо просевших в последние дни".

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