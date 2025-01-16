Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит рост в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит рост в четверг и будет закрепляться в диапазоне 2900-3000 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Торги на российском рынке акций в среду проходили достаточно драматично: большую часть дня индекс Мосбиржи пытался уйти "под" уровень 2850 пунктов, однако на вечерней сессии, ввиду отсутствия негативного сюрприза от декабрьской инфляции в РФ и усиления позитивных геополитических ожиданий перешел к уверенному росту, причем на достаточно неплохих оборотах в ключевых "фишках", и завершил день на уровне 2902 пункта, прибавив 1,2%", - отмечает эксперт.

По мнению Локтюхова, рынок акций в целом сохраняет настрой на рост, причем неплохой, - удержание индекса Мосбиржи выше 2850 пунктов, важного с технической точки зрения, открывает дорогу к следующей цели роста, району 3060-3090 пунктов.

"Индекс Мосбиржи сегодня, по нашему мнению, будет закрепляться в диапазоне 2900-3000 пунктов, тяготеть к развитию роста. Рассчитываем на сохранение спроса на ключевые "фишки", ждем более уверенный рост отстающих бумаг, в частности, сталелитейщиков, "Газпром нефти" и "Роснефти", а также идей роста в первую очередь hi-tech", - прогнозирует аналитик банка.

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