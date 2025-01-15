"АКБФ" сохраняет прогнозную цену бумаг РусАла на уровне 81,72 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость бумаг "РусАла" на уровне 81,72 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 135%, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Еврокомиссия может включить в 16-й пакет санкций против РФ, который планируется объявить в феврале, запрет на поставки алюминия в ЕС. Менеджмент эмитента ранее предупреждал о возможных последствиях таких санкций, отмечают эксперты инвесткомпании: рост цен и удар по перерабатывающей отрасли ЕС. По данным Trade Data Monitor, в январе-сентябре 2024 года российский алюминий составлял 6% импорта алюминия в ЕС, в то время как в 2023 году этот показатель был 11%, а в 2022 году - 20%.

"Согласно отчету компании за I полугодие 2024 года по МСФО, на Европу приходилось 22% выручки компании, что ниже показателя 28% по итогам 2023 года. Сегмент глинозема обеспечивает высокий уровень доходов компании на европейском рынке. Мы полагаем, что планируемые санкции затронут сегмент алюминия, но не глинозема. Сохраняем дисконт на риски вложений в бумаги компании на уровне 30%, что отражает сравнительно высокие нерыночные риски для эмитента", - пишут аналитики АКБФ в обзоре.

"Решение Европейского Союза об ограничениях может усилить опасения дефицита алюминия на мировом рынке. В то же время менеджмент "РусАла", учитывая текущую макроэкономическую конъюнктуру, начал программу оптимизации мощностей, включая сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн. Это эквивалентно 0,3% мирового предложения алюминия, при среднегодовых темпах роста предложения на уровне 2-3% за последнее десятилетие. Мы прогнозируем среднегодовой рост мировых цен на алюминий на уровне 15% в 2025-2026 годах, несмотря на усиливающееся давление на добывающие компании, - указывают эксперт инвесткомпании. - С учетом сокращения производства и пересмотра среднесрочных прогнозов курса рубля мы повысили прогноз EBITDA "РусАла" на 2025 год с $2,327,1 млн до $2,472,6 млн. Прогнозы чистой прибыли и EBITDA на 2024 год остались без изменений и составляют $1,1 млрд и $1,96 млрд соответственно. Мы не закладываем в прогноз рост стоимости долга эмитента в 2025 году, так как эмитент успешно привлекает заимствования в юанях, несмотря на увеличение доли займов с плавающей ставкой".

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