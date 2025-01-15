S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5750-5920п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5750-5920 пунктов на торгах в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.

"Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают околонулевую динамику. Считаем, что движение котировок будут определять прежде всего данные CPI. Для расширения ралли рынку крайне необходимы значения лучше, то есть ниже консенсуса. Мы будем наблюдать за реакцией дальнего конца кривой трежерис на релиз CPI. Если доходности "десятилеток" продолжат расти, акции окажутся под давлением. Прогнозируем высокий уровень волатильности при умеренно негативном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5750-5920 пунктов", - пишет эксперт в материале инвесткомпании.

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