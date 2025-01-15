"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции КАМАЗа с целью 137,5 руб

"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "КАМАЗа" с целью 137,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не выше 121 рубля, потенциальная доходность: до 13,8%, сообщается в материале главного аналитика Алана Казиева.

"В нашем случае мы сосредоточимся на 100-дневной и 200-дневной скользящих средних. Эти показатели позволяют увидеть долгосрочные и краткосрочные тренды. Когда акции находятся в падающем тренде, как это наблюдается в случае эмитента, существует определенная закономерность. Если котировки акций преодолевают 100-дневную скользящую среднюю, это может служить сигналом о возможном развороте или хотя бы о краткосрочном росте. Далее, если котировки достигают 200-дневной скользящей средней, это может стать сигналом для трейдеров о том, что акция имеет потенциал для дальнейшего роста, - пишет эксперт. - На практике это может привести к значительной прибыли. В случае акций "КАМАЗа", если трейдеры правильно интерпретируют эту информацию и вовремя откроют позиции, они могут получить прибыль в размере около 14%".

"Формируя спекулятивную длинную позицию ("лонг"), мы предлагаем выставить защитный "стоп-приказ" для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на продажу стоит выставить на уровне 115 рублей и ниже", - указывает Казиев.

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