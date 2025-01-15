.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции КАМАЗа с целью 137,5 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 января 2025 года 14:48
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции КАМАЗа с целью 137,5 руб
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "КАМАЗа" с целью 137,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не выше 121 рубля, потенциальная доходность: до 13,8%, сообщается в материале главного аналитика Алана Казиева. "В нашем случае мы сосредоточимся на 100-дневной и 200-дневной скользящих средних. Эти показатели позволяют увидеть долгосрочные и краткосрочные тренды. Когда акции находятся в падающем тренде, как это наблюдается в случае эмитента, существует определенная закономерность. Если котировки акций преодолевают 100-дневную скользящую среднюю, это может служить сигналом о возможном развороте или хотя бы о краткосрочном росте. Далее, если котировки достигают 200-дневной скользящей средней, это может стать сигналом для трейдеров о том, что акция имеет потенциал для дальнейшего роста, - пишет эксперт. - На практике это может привести к значительной прибыли. В случае акций "КАМАЗа", если трейдеры правильно интерпретируют эту информацию и вовремя откроют позиции, они могут получить прибыль в размере около 14%". "Формируя спекулятивную длинную позицию ("лонг"), мы предлагаем выставить защитный "стоп-приказ" для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка. Поэтому ордер на продажу стоит выставить на уровне 115 рублей и ниже", - указывает Казиев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-КАМАЗ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
15 января 2025 года 18:53
Инвесторам стоит обратить внимание в этом году на ОФЗ с плавающей ставкой, полагают аналитики SberCIB Investment Research. По базовому сценарию экспертов инвестбанка, ключевая ставка ЦБ останется до конца 2025 года на уровне 21%. При этом аналитики ждут, что на конец 2026 года она составит 17%, а... читать дальше
.15 января 2025 года 18:13
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelixis с целевой ценой $42,7 за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 19,6%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Американская биотехнологическая компания Exelixis за последний год находится в уверенном восходящем тренде и... читать дальше
.15 января 2025 года 17:35
Вероятен переток средств из консервативных инструментов денежного рынка в акции в 2025 году - "Т-Инвестиции"
Вероятен переток средств из консервативных инструментов денежного рынка в акции в 2025 году, полагают аналитики "Т-Инвестиций". "В этом году мы ожидаем нормализации монетарной политики и постепенного снижения ключевой ставки Банком России до 13-16%. Это должно спровоцировать переток средств из... читать дальше
.15 января 2025 года 16:57
"Финам" понизил рейтинг акций "Аэрофлота" с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне 60,2 рубля за бумагу, что предполагает потенциал снижения 2,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Саида Керимханова. "Акции "Аэрофлота" вернулись к целевой цене после недавней... читать дальше
.15 января 2025 года 16:21
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость бумаг "РусАла" на уровне 81,72 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 135%, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Еврокомиссия может включить в 16-й пакет санкций против РФ, который планируется объявить... читать дальше
.15 января 2025 года 15:49
Вероятно сохранение негатива на котировки акций Eli Lilly в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банк "Синара". "Из-за более слабого, чем изначально предполагалось, спроса на препараты Mounjaro и Zepbound компания понизила прогноз по выручке за 2024 год с $45,4-46 млрд до примерно... читать дальше
.15 января 2025 года 15:22
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5750-5920 пунктов на торгах в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар. "Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают околонулевую динамику. Считаем, что движение котировок будут определять прежде всего данные... читать дальше
.15 января 2025 года 14:20
Акции "Московской биржи" не выглядят существенно недооцененными в текущий момент, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. "Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за декабрь 2024 года. На наш взгляд, операционные результаты нейтральны для... читать дальше
.15 января 2025 года 13:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: 57 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент представил сильные... читать дальше
.15 января 2025 года 13:20
Среднесрочная прогнозная стоимость акций ПАО "Аптечная сеть 36,6" составляет 11,03 рубля за штуку, что предполагает потенциал снижения 8% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "АКБФ". "Рентабельность компании в 2025 году в условиях... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.