Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными в текущий момент - Альфа-банк

Акции "Московской биржи" не выглядят существенно недооцененными в текущий момент, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева.

"Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за декабрь 2024 года. На наш взгляд, операционные результаты нейтральны для котировок акций - объемы торгов и их структура по итогам прошлого года практически совпали с нашими ожиданиями. В то же время замедление роста комиссионного дохода вкупе с вероятным снижением процентного дохода может привести к снижению прибыли биржи в 2025 году и в целом негативно отразиться на восприятии ее инвестиционного кейса, - пишут эксперты. - По нашим расчетам, акции "Московской биржи" торгуются с форвардным коэффициентом P/E на уровне 7,1х, против исторических уровней 10-11х. С поправкой на текущие уровни процентных ставок бумаги не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд".

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