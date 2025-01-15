"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 70 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: 57 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент представил сильные операционные результаты за 2024 год. В декабре количество пассажиров составило около 4 млн, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за весь 2024 год - 55,3 млн человек (+16,8%). Занятость кресел в декабре составила 85,9% (+1,7% (г/г)). Сильные показатели выступают драйвером роста в среднесрочной перспективе, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится в среднесрочном боковом канале, торгуясь выше 50-дневной скользящей средней. При закреплении выше сохраняется потенциал дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 70 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 57 руб. риск на портфель составит 0,52%", - указывают в "Финаме".

Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

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