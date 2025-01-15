.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Среднесрочная прогнозная цена акций "Аптечная сеть 36,6" - 11,03 руб. - "АКБФ"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
15 января 2025 года 13:20

Среднесрочная прогнозная цена акций "Аптечная сеть 36,6" - 11,03 руб. - "АКБФ"

Среднесрочная прогнозная стоимость акций ПАО "Аптечная сеть 36,6" составляет 11,03 рубля за штуку, что предполагает потенциал снижения 8% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "АКБФ".

"Рентабельность компании в 2025 году в условиях роста кредитных ставок и налоговой нагрузки не ожидает значительного улучшения и, как и в предыдущие годы, будет находиться на уровне 0,1-0,2%. На этом фоне мы не закладываем возможность выплаты дивидендов по итогам 2024 и 2025 годов, - указывают эксперты. - Ожидаемый прирост сети аптек в 2024 году составит 21%, что в сочетании с ускорением инфляции может привести к росту EBITDA компании до 12,05 млрд руб. в 2024 году и 15,1 млрд руб. в 2025 году. Доля эмитента на российском фармрынке увеличилась с 4,2% в 2023 году до 4,7% по итогам первого полугодия 2024 года. Ожидается, что на фоне рыночной нестабильности и ужесточения условий компания сможет нарастить эту долю в ближайшие годы".

Соотношение чистого долга к EBITDA компании остается на относительно высоком уровне, но снижение объемов приобретений дочерних предприятий (около 4 млрд руб. в 2023 году) позволит сохранить финансовую стабильность без необходимости дополнительной эмиссии акций, полагают в АКБФ.

Также эксперты обращают внимание, что в декабре 2024 года компания стала партнером проекта "Московское долголетие". Это сотрудничество, вероятно, положительно скажется на стабильности бизнеса и обеспечит поддержку со стороны московских властей в среднесрочной перспективе, считают аналитики инвесткомпании.

"В соответствии с оценками других быстрорастущих бизнесов, с учетом долгосрочных прогнозов и на фоне ужесточения внутренних кредитных и налоговых условий, значение дисконт-поправки, применяемой при расчете справедливой стоимости компании, было повышено с 20% до 25%. Это изменение связано с традиционно "защитным" характером вложений в бумаги отраслевых эмитентов, несмотря на усложнение макроэкономической ситуации", - пишут эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
15 января 2025 года 18:53
Инвесторам стоит обратить внимание в этом году на ОФЗ с плавающей ставкой - SberCIB
Инвесторам стоит обратить внимание в этом году на ОФЗ с плавающей ставкой, полагают аналитики SberCIB Investment Research. По базовому сценарию экспертов инвестбанка, ключевая ставка ЦБ останется до конца 2025 года на уровне 21%. При этом аналитики ждут, что на конец 2026 года она составит 17%, а...    читать дальше
.
15 января 2025 года 18:13
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelixis
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelixis с целевой ценой $42,7 за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 19,6%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Американская биотехнологическая компания Exelixis за последний год находится в уверенном восходящем тренде и...    читать дальше
.
15 января 2025 года 17:35
Вероятен переток средств из консервативных инструментов денежного рынка в акции в 2025 году - "Т-Инвестиции"
Вероятен переток средств из консервативных инструментов денежного рынка в акции в 2025 году, полагают аналитики "Т-Инвестиций". "В этом году мы ожидаем нормализации монетарной политики и постепенного снижения ключевой ставки Банком России до 13-16%. Это должно спровоцировать переток средств из...    читать дальше
.
15 января 2025 года 16:57
"Финам" понизил рейтинг акций Аэрофлота до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций "Аэрофлота" с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне 60,2 рубля за бумагу, что предполагает потенциал снижения 2,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Саида Керимханова. "Акции "Аэрофлота" вернулись к целевой цене после недавней...    читать дальше
.
15 января 2025 года 16:21
"АКБФ" сохраняет прогнозную цену бумаг РусАла на уровне 81,72 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость бумаг "РусАла" на уровне 81,72 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 135%, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Еврокомиссия может включить в 16-й пакет санкций против РФ, который планируется объявить...    читать дальше
.
15 января 2025 года 15:49
Вероятно сохранение негатива на цену акций Eli Lilly в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Вероятно сохранение негатива на котировки акций Eli Lilly в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банк "Синара". "Из-за более слабого, чем изначально предполагалось, спроса на препараты Mounjaro и Zepbound компания понизила прогноз по выручке за 2024 год с $45,4-46 млрд до примерно...    читать дальше
.
15 января 2025 года 15:22
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5750-5920п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5750-5920 пунктов на торгах в среду, считает аналитик Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар. "Фьючерсы на американские фондовые индексы показывают околонулевую динамику. Считаем, что движение котировок будут определять прежде всего данные...    читать дальше
.
15 января 2025 года 14:48
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции КАМАЗа с целью 137,5 руб
"Альфа-Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции "КАМАЗа" с целью 137,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: не выше 121 рубля, потенциальная доходность: до 13,8%, сообщается в материале главного аналитика Алана Казиева. "В нашем случае мы сосредоточимся на...    читать дальше
.
15 января 2025 года 14:20
Акции Мосбиржи не выглядят существенно недооцененными в текущий момент - Альфа-банк
Акции "Московской биржи" не выглядят существенно недооцененными в текущий момент, говорится в материале старшего аналитика Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева. "Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за декабрь 2024 года. На наш взгляд, операционные результаты нейтральны для...    читать дальше
.
15 января 2025 года 13:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 70 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: 57 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент представил сильные...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.