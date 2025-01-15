Среднесрочная прогнозная цена акций "Аптечная сеть 36,6" - 11,03 руб. - "АКБФ"

Среднесрочная прогнозная стоимость акций ПАО "Аптечная сеть 36,6" составляет 11,03 рубля за штуку, что предполагает потенциал снижения 8% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "АКБФ".

"Рентабельность компании в 2025 году в условиях роста кредитных ставок и налоговой нагрузки не ожидает значительного улучшения и, как и в предыдущие годы, будет находиться на уровне 0,1-0,2%. На этом фоне мы не закладываем возможность выплаты дивидендов по итогам 2024 и 2025 годов, - указывают эксперты. - Ожидаемый прирост сети аптек в 2024 году составит 21%, что в сочетании с ускорением инфляции может привести к росту EBITDA компании до 12,05 млрд руб. в 2024 году и 15,1 млрд руб. в 2025 году. Доля эмитента на российском фармрынке увеличилась с 4,2% в 2023 году до 4,7% по итогам первого полугодия 2024 года. Ожидается, что на фоне рыночной нестабильности и ужесточения условий компания сможет нарастить эту долю в ближайшие годы".

Соотношение чистого долга к EBITDA компании остается на относительно высоком уровне, но снижение объемов приобретений дочерних предприятий (около 4 млрд руб. в 2023 году) позволит сохранить финансовую стабильность без необходимости дополнительной эмиссии акций, полагают в АКБФ.

Также эксперты обращают внимание, что в декабре 2024 года компания стала партнером проекта "Московское долголетие". Это сотрудничество, вероятно, положительно скажется на стабильности бизнеса и обеспечит поддержку со стороны московских властей в среднесрочной перспективе, считают аналитики инвесткомпании.

"В соответствии с оценками других быстрорастущих бизнесов, с учетом долгосрочных прогнозов и на фоне ужесточения внутренних кредитных и налоговых условий, значение дисконт-поправки, применяемой при расчете справедливой стоимости компании, было повышено с 20% до 25%. Это изменение связано с традиционно "защитным" характером вложений в бумаги отраслевых эмитентов, несмотря на усложнение макроэкономической ситуации", - пишут эксперты в обзоре.

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