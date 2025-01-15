Существуют риски снижения цены нефти до $76/барр. - "Алор Брокер"

Существуют риски снижения котировок нефти марки Brent до уровня $76 за баррель, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер".

Сценарий пробоя сопротивления на отметке $82 за баррель и уход к следующей преграде в $87 за баррель выглядит менее вероятным, отмечают эксперты в комментарии.

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