Акции Мосбиржи интересны к покупке - ПСБ

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 250 рублей за штуку, бумаги в настоящее время интересны к покупке, говорится в материале эксперта Евгения Локтюхова.

Эмитент представил ожидаемо неплохие операционные результаты за 2024 год. Компания смогла компенсировать выпавшие доходы валютной секции за счет операций на срочном и денежном рынках. Данные по рынкам валюты и драгметаллов Мосбиржа по-прежнему не раскрывает, но, исходя из опубликованных данных, можно оценить, что обороты здесь снизились на 23% г/г из-за введенных США санкций, приведших к падению оборотов валютной секции биржи в два раза, - указывает аналитик. - Подтверждаем прогноз по чистой прибыли за 2024 год на уровне 82 млрд руб. Ждем дивиденды за этот период в размера 18 руб. на акцию".

Текущий год для компании может быть сложнее - без снятия санкций обороты вырастут лишь на 5-8%, о чем сигнализирует невыразительная динамика торгов в последние месяцы, считает Локтюхов. Тем не менее, отмечает он, бизнес Мосбиржи крепкий - она остается бенефициаром высоких ставок и способна за их счет компенсировать растущие расходы на развитие и поддержание бизнеса.

"Мы сохраняем целевую цену акций на горизонте двенадцати месяцев на уровне 250 рублей за штуку, считаем бумаги интересными к покупке", - пишет эксперт ПСБ в обзоре.

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