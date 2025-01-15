"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций Аэрофлота

"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций "Аэрофлота" и целевую цену на уровне 62 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 1%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Аэрофлот" опубликовал операционные результаты за декабрь, которые демонстрируют замедление роста пассажиропотока и пассажирооборота г/г относительно предыдущих месяцев 2024 года, - отмечают эксперты. - Вместе с тем рост продолжается и составил 9% г/г. Мы считаем, что компания благодаря своему положению сохранит (и несколько увеличит) выручку в 2025 году относительно 2024 года, даже если объемы пассажирооборота замедлятся. А рост средней стоимости билета, даже в случае стагнации пассажирооборота, позволит "Аэрофлоту" поддержать прибыль".

Способность "Аэрофлота" поднимать среднюю стоимость билета - наиболее важная, по мнению аналитиков "БКС МИ", характеристика для финансового состояния компании.

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