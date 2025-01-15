"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Московской биржи", сохраняя ее на уровне 330 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста около 61%, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Московская биржа" опубликовала объемы торгов за декабрь и весь 2024 год: общий объем торгов за декабрь вырос на 2% в годовом сравнении (г/г) и на 14% в месячном (м/м) до 142,3 трлн рублей, - пишет аналитик Андрей Шаров. - Хорошая динамика торгов за декабрь позитивна для комиссионных доходов Мосбиржи в IV квартале. Итоговые обороты за 2024 год оказались несколько лучше наших прогнозов. Восстановление рынков в декабре могло помочь бизнесу и принести дополнительный доход за счет активности клиентов. Исходя из общего объема торгов за декабрь, мы предполагаем, что комиссионный доход за этот месяц составил около 6 млрд руб. Это составит 35% комиссионных доходов за IV квартал".

Эксперт отмечает сильные тенденции в динамике объемов, видит поддержку со стороны высокой процентной ставки и позитивно смотрит на акции Мосбиржи.

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