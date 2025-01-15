Курс пары рубль/юань вряд ли существенно превысит отметку 14 руб./юань в ближайшей перспективе - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань вряд ли существенно превысит отметку 14 руб./юань в ближайшей перспективе, а нефтяные цены могут задержаться вблизи $80 за баррель Brent, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть снизились во вторник в рамках коррекции по мере некоторого снижения опасений, связанных с санкциями, - отмечают эксперты в комментарии. - Такую динамику котировки показывали даже на фоне ослабившегося доллара и сохранения прошлых прогнозов по спросу во вчерашнем месячном отчете Минэнерго США. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $80,3/барр. Динамика котировок в среду определится цифрами по инфляции в США. Если они принципиально не удивят инвесторов, нефтяные цены могут задержаться вблизи $80/барр.".

Рубль во вторник слабел - по мнению аналитиков, на российскую валюту умеренное давление продолжает оказывать геополитический фактор и снизившееся относительно декабря предложение валюты со стороны Банка России.

"В среду курс CNY/RUB торгуется у 13,91 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. С сегодняшнего дня ЦБ начинает продавать юани в более высоком, январском, объеме. В моменте это способно оказать рублю временную поддержку, и курс сегодня вряд ли значимо превысит отметку в 14 руб./юань", - прогнозируют в банке.

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