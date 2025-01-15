"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков.

"Аэрофлот" опубликовал операционные результаты за декабрь и весь 2024 год, согласно которым количество перевезенных пассажиров увеличивается как на внутреннем, так и на международном направлениях, но темпы роста замедляются. Международный сегмент также продолжает демонстрировать опережающие темпы роста", - пишут эксперты.

Ранее "Аэрофлот" представил операционные результаты за декабрь и весь 2024 год: по итогам года перевезено 55,3 млн пассажиров, на 16,8% больше по сравнению с 2023 годом. На внутренних линиях перевозки выросли на 12,8%, до 42,6 млн пассажиров. На международных линиях перевезено 12,7 млн пассажиров, на 32,7% больше, чем годом ранее.

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