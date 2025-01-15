ЦБ РФ начнет понижение ставки не ранее середины 2025г - "Финам"

Банк России, скорее всего, начнет понижение ключевой ставки не ранее середины 2025г и доведет ее до уровня 17-18% к концу года, говорится в стратегии инвесткомпании "Финам".

"Неожиданная декабрьская пауза в повышении ключевой ставки ЦБ может быть определенным компромиссом между очень жесткой антиинфляционной политикой регулятора и растущей обеспокоенностью бизнеса и некоторых представителей правительства в отношении ее последствий для экономического роста, - отмечают аналитики. - В условиях начавшегося охлаждения кредитования и пересмотра бизнес-планов предприятий, по-видимому, ЦБ стал реагировать на возросшие риски спровоцировать избыточной жесткостью ДКП рецессию и кредитный кризис, а также затормозить рост потенциала экономики (через остановку инвестиций)".

По мнению стратегов "Финама", пока нельзя с уверенностью сказать, что текущий уровень ключевой ставки станет максимальным в этом цикле - об этом свидетельствует и сигнал, что Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, и прямое высказывание главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, что в феврале ЦБ будет выбирать между сохранением ключевой ставки или обсуждением вопроса о ее повышении. Но возрастает вероятность, что пик ключевой ставки, если еще не достигнут, то приблизился. При этом дальнейшая траектория ключевой ставки становится менее предсказуемой, считают эксперты.

"В нашем базовом сценарии мы прогнозируем пик ключевой ставки на уровне 21%, начало ее снижения не ранее середины 2025 года и ее снижение до 17-18% к концу года. В случае устойчивости инфляции снижения ключевой ставки в 2025 году может не быть (и возможно ее дальнейшее повышение), в случае остановки кредитования и возрастания рисков рецессии, связанной с избыточным сжатием внутреннего спроса, снижение ставки может идти более быстрыми темпами", - резюмируют аналитики инвесткомпании.

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