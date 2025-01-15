Вероятно сохранение позитивной динамики на рынке акций РФ в среду - ПСБ

Вероятно сохранение позитивной динамики на рынке акций РФ в среду и переход индекса Мосбиржи в диапазон 2900-3000 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Торги акциями во вторник прошли при преобладании покупателей: утренние попытки отката индекса Мосбиржи оказались неуспешны - по итогам вечерней сессии индикатор вышел к отметке 2869 пунктов, прибавив за день 0,7%. Объемы торгов заметно снизились по сравнению с пиковыми значениями предыдущих двух торговых дней, но остались ощутимыми - акциями наторговали более чем на 97 млрд руб., что соответствует среднедневному обороту первой половины декабря. Ждем сохранения позитивных настроений на рынке, рассчитываем, что индекс Мосбиржи продолжит тяготеть к переходу в диапазон 2900-3000 пунктов", - пишет эксперт банка.

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