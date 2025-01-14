Торговый диапазон для котировок нефти составит $79-83/барр. на текущей неделе - ПСБ

Торговый диапазон для котировок нефти Brent, скорее всего, составит $72-78/барр. на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Крылова Екатерина.

"Цены на нефть Brent впервые с октября 2024 года перешагнули за "круглый" уровень в $80 за баррель в минувшую пятницу, когда США ввели масштабные санкции против российского нефтегаза, - отмечает стратег банка. - Политический контекст будет определяющим, в том числе и ожидания по балансу: ранее предполагалось сохранение профицита предложения в 1 кв. 2025 года, что вкупе со слабым спросом Китая и рисками развязывания торговой войны с США по факту прихода Трампа к власти давало повод к негативному прогнозу по ценам на нефть. На текущий момент неопределенность относительно последствий санкций против российского нефтегазового сектора, в частности, какой объем нефти и нефтепродуктов может потенциально выпасть, будет скорее поддерживать цены на нефть".

На взгляд эксперта, из статистики на этой неделе в фокусе внимания данные по инфляции в США и запасы нефти и нефтепродуктов от API и Минэнерго США. Последнее также представит обновленный краткосрочный прогноз по ситуации на рынке нефти. "Наши ожидания на текущую неделю - нахождение цен на нефть Brent в диапазоне $79-83 за баррель", - прогнозирует Крылова.

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