"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Газпрома" с целевой ценой 190 рублей на горизонте года, что соответствует потенциалу роста около 44% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Газпром" продолжает идти по пути оптимизации издержек. Частичная потеря доли премиального европейского рынка вынуждает искать способы снизить негативный эффект на рентабельность бизнеса. Компания уже продала часть своих непрофильных активов и, скорее всего, продолжит это делать. Экономический эффект от сокращений персонала незначительный, но подтверждает движение компании в сторону оптимизации бизнеса. Сокращение убытков позволит и дальше сокращать долговую нагрузку, что позитивно для потенциальных дивидендов", - отмечают аналитики.

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