Приостановка роста на рынке акций во вторник носит локальный характер - ПСБ

Приостановка роста на рынке акций во вторник, обусловленная отсутствием новостной подпитки и идей в нефтяных бумагах, носит локальный характер, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В понедельник индекс Мосбиржи показал лишь умеренный рост, растеряв большую часть внутридневных приобретений и не сумев удержаться выше отметки 2850 пунктов по итогам вечерней сессии, - отмечает эксперт в комментарии. - Спрос фокусировался в акциях газовых компаний, демонстрирующих догоняющий рынок рост, В то время как в большинстве прочих бумаг в течение дня усиливалось давление фиксации прибыли, опустившее котировки целого ряда "фишек" без четких фундаментальных идей либо неплохо прибавивших последнее время в минусовую зону".

Аналитик банка полагает, что охлаждение рынка, обусловленное в первую очередь отсутствием новостной подпитки и отсутствием идей в нефтяных бумагах, носит локальный характер. Консерватизма участникам рынка добавит и корректирующаяся нефть, поэтому во вторник стоит ждать паузу в росте рынка, с попытками индекса Мосбиржи перейти к проторговке зоны 2800-2850 пунктов. Что не меняет текущий взгляд эксперта ПСБ на рынок акций: цели по росту индекса в район 2900-3000 пунктов, по мнению Локтюхова, технически остаются актуальными.

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