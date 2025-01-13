Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5790-5850п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5790-5850 пунктов на торгах в понедельник при пониженном уровне волатильности и умеренно негативном балансе рисков, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана.

"Торги на внешних площадках проходят разнонаправленно. Китайские Shanghai Composite и Hang Seng остаются на отрицательной территории, - отмечает эксперт. - Фьючерсы на американские индексы также снижаются. На фоне отсутствия значимой макростатистики и явных причин для продолжения коррекции прогнозируем консолидацию котировок до появления новых драйверов. В то же время продолжающийся рост доходности казначейских облигаций будет оказывать давление на акции. На предстоящую сессию ожидаем пониженную внутридневную волатильность при умеренно негативном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5790-5850 пунктов (от -0,6% до +0,4% к уровню закрытия 10 января)".

По оценке аналитика, с технической точки зрения S&P 500 выглядит склонным к продолжению снижения после неудачной попытки закрепиться выше 6000 пунктов. Мкртчан полагает, что бенчмарк останется предрасположенным к коррекции, пока находится под отметкой 6050 пунктов. Сильная зона поддержки располагается в диапазоне 5670-5700 пунктов.

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