"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Русснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 230 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Котировки нефти марки Brent в начале года уверенно движутся вверх и 10 января достигли важной отметки - $80/барр., это позитивно для финансовых показателей всех нефтяников, - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев. - При этом лучшую динамику в отрасли показали акции "Русснефти". Причина в том, что среди российских конкурентов у "Русснефти" самая большая доля выручки от продажи сырой нефти. Сохраняем "позитивный" взгляд на бумагу с целевой ценой 230 руб. Считаем, что сохранение высоких цен на нефть в 2025 году будет способствовать снижению долговой нагрузки и повысит вероятность начала выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в среднесрочной перспективе".

Эксперты подчеркивают, что согласно дивидендной политике компании, размер дивидендов по привилегированным акциям зависит от среднегодовой стоимости барреля нефти марки Brent. При котировках нефти ниже $60/барр. "Русснефть" обязана направить на дивиденды $60 млн. За каждые $5/барр. свыше начального значения ($60/барр.) к сумме добавляется $10 млн. Максимальным значением бенчмарка является $85/барр., при котором на выплату направляется $110 млн.

"Положительный эффект от роста котировок нефти на прибыль значительно выше негативного эффекта от оттока денежных средств из-за обязательства выплачивать дивиденды по "префам", - отмечают аналитики БКС.

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