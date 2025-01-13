Акции НОВАТЭКа, Т-Технологий и HeadHunter будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "НОВАТЭКа", "Т-Технологий" и МКПАО "Хэдхантер" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Акции "НОВАТЭКа" успешно закрепились выше области сопротивления нисходящего тренда, - констатирует эксперт. - Откат, продолжавшийся последние несколько торговых дней, нашел точку опоры и после пятничного роста более чем на 4% считается завершенным с точки зрения технического анализа. При этом перекупленность, образовавшаяся в ходе предновогоднего ралли, спала и теперь не препятствует дальнейшему росту. Ожидаем, что к концу недели стоимость акций "НОВАТЭКа" вырастет до 1000-1015 руб. (3,4-4,7%)".

Акции "Хэдхантера" продолжают краткосрочный восходящий тренд, начавшийся после закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов, подчеркивается в комментарии. Уже вторую коррекцию можно считать завершенной после отскока цены от поддержки, построенной по минимумам 17 и 26 декабря, полагает Буянов. К концу недели аналитик ожидает рост до 3800-3850 руб. (3,8-5%)".

"Ралли в акциях "Т-Технологий" позволило рынку без особых препятствий преодолеть уже четыре серьезные области сопротивления, - указывает стратег БКС. - При этом осцилляторы еще не сигнализируют о серьезной перекупленности в бумагах, что дает шанс на дальнейший рост в ближайшие дни. Ожидаем, что к концу недели акции "Т-Технологий" будут стоить в районе 2950-3000 руб. (1,8-3,3%)".

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