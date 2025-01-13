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13 января 2025 года 12:09
Последствия негативной реакции рынка на санкции США будут ограниченными для акций российской нефтянки - инвестбанк "Синара"
Последствия негативной реакции рынка на санкции США для котировок акций нефтяного сектора РФ будут носить ограниченный характер, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". 10 января OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) включило в SDN List "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Под санкциями США теперь находится и целая группа дочерних компаний "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза". В санкционный список добавлены также многочисленные суда и нефтетрейдеры. "Наиболее критичным элементом санкций стали новые барьеры для реализации российской нефти и нефтепродуктов на международных рынках, которые наверняка приведут к временному увеличению дисконта цен на российские жидкие углеводороды, пока логистика и трейдеры адаптируются к трудностям", - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев в обзоре. При этом эксперты банка не ждут реализации риска снижения объемов нефтедобычи на горизонте даже нескольких месяцев, чего также не случалось и в 2022-2023 годах. "Сектор сталкивается с масштабными ограничениями как минимум уже в четвертый раз за три года, выдержав предыдущие три волны (отказ международных трейдеров взаимодействовать с российскими госкомпаниями весной-летом 2022 года, введение эмбарго со стороны ЕС/ценового "потолка", масштабные санкции против танкерного флота осенью 2023 года.) и уверенно продавая Urals по цене значительно выше $60/барр. Мы не ожидаем, что дисконт Urals к котировкам к Sea Dated, составлявший 8 января $12/барр., превысит $20/барр. Негативные новости частично компенсируются ростом стоимости Brent, уже достигшей отметки в $81/барр.", - пишут Бахтин и Мордовцев. На их взгляд, "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" находятся в гораздо более сложном положении, поскольку дисконт цен на их экспортную продукцию может сохраниться значительно дольше. Аналитики полагают, что последствия негативной реакции рынка для котировок бумаг нефтяного сектора будет носить весьма ограниченный характер, а количественное измерение риска прояснится в течение нескольких недель с установлением новых дисконтов и абсолютных цен на российскую нефть/нефтепродукты. "Более защищена "Роснефть", у которой доля премиальных каналов экспорта нефти (ВСТО) превышает 50%, а более уязвима - "Татнефть", не имеющая премиальных каналов экспорта", - указывают эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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