Подержать техническую коррекцию на рынке ОФЗ могут данные по инфляции - ПСБ

Подержать техническую коррекцию на рынке ОФЗ могут данные по инфляции, ожидаемые в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"За две полноценные торговые сессии после новогодних праздников доходность индекса RGBI выросла на 17 бп - до 16,62% годовых (индекс скорректировался под уровень 106 пунктов - 105,45 пункта), - пишет эксперт в комментарии. - Ранее мы отмечали, что в конце декабря после сохранения Банком России ключевой ставки инвесторы с авансом заложили смену тренда по ДКП в 2025 году, а также снижение геополитических рисков. Не исключаем, что данные по инфляции в среду вечером могут поддержать начавшуюся в начале января техническую коррекцию - в текущих условиях среднесрочной целью по индексу RGBI является открытый гэп на уровне 102,5 пункта".

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