"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Делимобиля" с целью 266,75 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с целью 266,75 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,7%, стоп-приказ: 194 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Выручка "Делимобиля" растет за счет увеличения спроса на услуги каршеринга, а не только от расширения автопарка и повышения цен, отмечают аналитики. Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) достигло 599 тыс. (+18% (г/г)), общее количество зарегистрированных пользователей выросло до 10,8 млн (+16% (г/г)), а количество проданных минут - до 1431 млн (+24% (г/г)).

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные тенденции после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 266,75 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 194 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5", - указывают в "Финаме".

"Делимобиль" - ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет более 30 тыс. автомобилей на июль 2024 года. Работает в 13 городах РФ и имеет потенциал выхода еще в 23 города с населением более 500 тыс.

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