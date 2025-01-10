S&P 500 будет торговаться в диапазоне 5860-5960п в пятницу - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5860-5960 пунктов в пятницу при среднем уровне волатильности и негативном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Вячеслава Ободникова.

"Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют нейтральную динамику, - указывает эксперт. - На предстоящую сессию мы прогнозируем средний уровень волатильности при негативном балансе рисков в связи с ожиданиями повышения безработицы и продолжающейся неопределенности относительно эффекта политики Трампа на результаты ФРС в борьбе с инфляцией. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5860-5960 пунктов (от -1% до +0,7% к уровню закрытия в среду)".

Аналитик отмечает, что в пятницу в фокусе внимания инвестиционного сообщества будет отчет Минтруда за декабрь, и прогнозирует увеличение безработицы с 4,24% до 4,26-4,29%. Не исключает Ободников и скачка показателя до 4,33-4,38%, что будет негативно воспринято рынком.

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