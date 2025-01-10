"БКС МИ" подтверждает прогнозную цену акций Транснефти на уровне 1500 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральный взгляд на привилегированные акции "Транснефти" и прогнозную цену на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Менеджмент "Транснефти" рассчитывает, что транспортировка сырой нефти по итогам 2024 года снизится на 2%, а нефтепродуктов - сохранится на уровне 2023 года. Эти цифры соответствуют нашим прогнозам. Сокращение объемов связано с выполнением российскими нефтедобывающими компаниями обязательств в рамках квоты ОПЕК+", - пишут аналитики.

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