Х5 - наиболее инвестиционно привлекательная компания в потребсекторе - УК "Ингосстрах-Инвестиции"

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) - наиболее привлекательная для инвестора компания в потребительском секторе, полагает аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Аутлев.

"Потенциал роста у компании достаточно высок (по нашим оценкам, потенциальная доходность может превышать 30% на горизонте года), - пишет эксперт. - Компания демонстрирует активный рост, в том числе за счет онлайн-сегмента и развития дискаунтеров "Чижик". Текущая высокая инфляция является позитивом для компании, поскольку поддерживает рост среднего чека. Вместе с тем, инвестиции в сеть дискаунтеров и растущие расходы на оплату труда давят на рентабельность холдинга. Однако в целом X5 остается интересной для инвестора компанией".

Аутлев полагает, что компания может осуществить повышенную выплату дивидендов за счет средств, накопленных в предыдущие годы, когда дивиденды не выплачивались. В таком случае дивидендная доходность может составить до 20%.

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